Creatis Talks: on remet ça pendant la fête de la BD

Les invités pour cette édition seront Jean Paciulli, directeur général de Glénat, et Ronan Toulhoat, auteur chez Glénat (Block 109, Chaos Team).

Créée en 1969 à Grenoble, la maison d'édition française Glénat est une incontournable dans les domaines de la bande dessinée, du comics, du manga, du beau-livre et du livre jeunesse. Avec un chiffre d'affaire de plus de 50 millions d'euros, la société compte plus d'un titre phare: Dragon Ball, Les Sept vies de l'Epervier, Balade au bout du monde, One Piece, Kid Paddle ou encore Titeuf.

Plus récemment, Glénat mise sur Conan, en sortant en Europe douze BD après un retour remarqué chez Marvel aux États-Unis. Chaque album sera l'occasion de découvrir un duo d'auteur sur une adaptation d'un texte de Robert E. Howard. Ronan Toulhoat est l'un de ces intervenants sur un album évènement Conan le Cimmérien - Le colosse noir.

Le talk permettra de lever le voile sur l'industrie de la bande dessinée, sur le monde de l'édition et sur la nouvelle adaptation de Conan.