"Construire des histoires" avec la Fureur de Lire

L'un des temps forts du festival sera le parcours lecture. L'idée est d'introduire les livres dès la naissance et de suivre une génération d'enfants dans le développement de leur apprentissage de la lecture. Un premier album gratuit Super Pouvoir, conçu et illustré par l'auteur jeunesse Jean Maubille, a été créé il y a deux ans. Pour l'édition 2017, les auteures Jeanne Ashbé et Françoise Rogier proposeront respectivement de nouveaux livres pour les touts petits : Bon... (destiné aux enfants de 0 à 3 ans) et l'album Picoti... tous partis ? (pour ceux âgés de 3 à 6 ans). Des ouvrages qui seront distribués aux nouveaux nés et dans les écoles maternelles.

La petite Fureur de Lire, un concours à destination des enfants de 3 à 13 ans, est également organisé. Ils peuvent choisir l'un des douze livres d'auteurs et illustrateurs belges sélectionnés pour le festival (voir la liste ici), et prolonger leur lecture par une création artistique comme un poème, un dessin, une vidéo, une fiction, une adaptation musicale ou théâtrale... Les participants ont jusqu'au 1er mars 2018 pour envoyer leurs productions, qui leur permettront peut-être de gagner des livres, des séances de cinéma ou des ateliers créatifs.

Pour les plus grands, six textes courts ont été créés pour La Fureur de Lire par des auteurs et illustrateurs de Wallonie et de Bruxelles. Ils seront offerts dans les lieux organisateurs d'activités durant le festival. Au programme : Mémoire d'oiseaux de Sabine De Greef, Oasis de Katia Lanero Zamora et Jo de Jean-Sébastien Poncelet pour les jeunes lecteurs ; Elle ne parlait jamais du Congo d'Alexis Wouters, La maison étroite de Jean-Philippe Querton et le recueil collectif Onze poèmes pour fêter Ulenspiegel, pour les adolescents et les adultes.

Et comme chaque année, le festival propose également des rencontres avec des auteurs et illustrateurs, des lectures à voix haute, des expositions, des promenades contées, des repas littéraires ou des performances poétiques par exemple. Un programme 100 % littéraire et gratuit, à ne pas manquer.

Salammbô Marie