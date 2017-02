Conspirations et câblages cognitifs: le complotisme selon Edgar Szoc

Edgar Szoc, que beaucoup connaissent désormais en mode guignol avec Walid sur La Première, peut aussi se montrer très sérieux quand il veut. Et quoi de plus sérieux que le complotisme, les théories de conspiration, la désinformation et les fake news, surtout quand on traverse une époque où la communication de la première puissance mondiale est elle aussi basée sur un amont considérable de mensonges et (de grossières tentatives) de manipulations?

Paru aux éditions La Muette, Inspirez, conspirez, dernier petit bouquin d'Edgar Szoc, se veut un outil pour réfléchir autrement au complotisme, souvent perçu dans le monde francophone comme relevant de la stupidité ou de la folie alors qu'attribuer un dessein au chaos tient en fait d'un dispositif cognitif humain, étudié depuis pas mal d'années par les anglo-saxons. L'ami Szoc a par ailleurs pointé beaucoup d'autres réflexions philosophiques et scientifiques mal connues chez nous alors que pourtant discutées aux Etats-Unis. C'est tout l'intérêt de son bouquin, qui s'intéresse moins aux symptômes qu'à la maladie, pour en reprendre une analogie. Et oui, pas la peine de crier au scandale franc-maçon et de sortir les photos de bitures au Moscatel de 2013 chez le Portugais de Flagey, ce Brolcast est sinon bien empreint d'une bonne clotte de népotisme! (sc)