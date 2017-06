Boulevard du Polar, 2.0 ou 1.1?

Bruxelles n'est pas Lyon. À Lyon, chaque printemps, le festival Quais du Polar attire plus de 60.000 personnes sur trois jours, les plus fameux auteurs du monde, et irradie dans toute la ville, trop heureuse de s'être imposée en quelques années sur la carte des grands événements du genre. À Bruxelles, le Boulevard du Polar qui s'inspire directement de ces Quais n'en est pas encore là. Pour la deuxième année consécutive, il va tenter lui aussi de mettre du polar dans la ville, mais pas encore partout, et pas sur les boulevards, comme son nom le laissait espérer; alors qu'il s'était installé pour "son épisode-pilote" dans le bâtiment de la Bourse, en lorgnant d'évidence le Boulevard Anspach devenu piétonnier en pensant à l'avenir, on le retrouve a contrario, pour le Festival Saison 1, dans un bâtiment plus en retrait, sur la place du Nouveau Marché aux Grains et donc, uniquement en indoor. Et ce, avec un programme très "transmédia" (on y croisera du livre, mais aussi de la BD, des films ou des séries), riche en rencontres, dédicaces, expos, performances et projections, à la fois incontournable en auteurs belges (Pascale Fonteneau, Barbara Abel, Paul Colize, Patrick Delperdange ou la marraine Nadine Monfils), bien fourni en voisins (Thilliez, Raynal, Pouy, Minier...) mais encore un peu chiche en stars internationales (on a repéré Todd Robinson ou Tim Willocks). Le tout, par contre, est entièrement gratuit, et de fait habité par l'amour du genre.

Boulevard du Polar, du 16 au 18/06, Atelier Coppens, 22-23 place du Nouveau Marché aux Grains, Bruxelles. www.boulevard-du-polar.be