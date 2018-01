Angoulême: rififi autour du Grand Prix

L'une des sensations du festival d'Angoulême, dont la 45e édition doit ouvrir ses portes le 25 janvier prochain, a toujours été l'annonce, dès le premier jour, de son Grand Prix - un auteur salué pour l'ensemble de son oeuvre et son empreinte sur le métier. En 1974, André Franquin fut le premier, suivi de Will Eisner. Ce prix, le plus important du métier, fut d'abord remis dans les premières années par un jury, puis pendant plus de 20 ans, par un collège réunissant les Grand Prix précédents. Or depuis 2013, le Grand Prix est élu directement par ses pai...