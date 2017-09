16 romans et 5 essais dans la première sélection du Renaudot

On compte six romancières et deux primo-romanciers (Eva Ionesco et David Lopez) dans cette sélection (catégorie romans) qui inaugure le lancement du marathon des prix littéraires d'automne.

Philippe Jaenada, Olivier Guez et Alice Zeniter, trois des auteurs en vue de la rentrée, figurent également dans la liste du Renaudot.

Du côté des éditeurs, Grasset réussit à placer quatre de ses auteurs dans la catégorie romans et Le Seuil trois.

La lauréate du Goncourt de l'an dernier, Leila Slimani, a été retenue quant à elle dans la sélection essai pour Sexe et mensonges (Les Arènes), un livre sur la sexualité au Maroc qui paraîtra mercredi.

Le jury du Goncourt dévoilera sa propre sélection mardi.

Voici la liste, par ordre alphabétique d'auteurs, de la première sélection du Renaudot.

Romans:

Kaouther Adimi, Nos richesses (Seuil)

Yves Bichet, Indocile (Mercure de France)

Mahi Binebine, Le Fou du roi (Stock)

Jean-François Désérable, Un certain M. Piekielny (Gallimard)

Pauline Dreyfus, Le Déjeuner des barricades (Grasset)

Olivier Guez, La Disparition de Josef Mengele (Grasset)

Eva Ionesco, Innocence (Grasset)

Philippe Jaenada, La serpe (Julliard)

Philippe Lacoche, Le Chemin des fugues (Ed. du Rocher)

Hervé Le Tellier, Toutes les familles heureuses (J.-C. Lattès)

David Lopez, Fief (Seuil)

Charif Madjalani, L'Empereur à pied (Seuil)

Patricia Reznikov, Le Songe du photographe (Albin Michel)

Daniel Rondeau, Mécaniques du chaos (Grasset)

Anne-Sophie Stefanini, Nos années rouges (Gallimard)

Alice Zeniter, L'Art de perdre (Flammarion)

Essais: