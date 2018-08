Le festival PleinOPENair commence ce mercredi

Le cinéma Nova repart sur les routes pour la fin de l'été avec son festival mobile PleinOPENAir. Pour cette nouvelle année, la "bagnole", comme aiment la nommer les organisateurs, sera l'objet de toutes les discussions et formes d'art. Pour son premier week-end (24 et 25 août), l'évènement investira le viaduc Hermann-Debroux où se suivront concerts et projections de films. Vendredi, le groupe de rock De Kift précèdera le film Home. Lendemain, ce sera au tour de la musique noise du groupe La Jungle pour ensuite, laisser place au 7e art, dès 21h30, avec Death Race 2000. Pour le week-end suivant, direction le quartier Heyvaert pour découvrir ce temple du quatre-roues accueillant des bolides pour les envoyer illico à l'international. Bien évidemment, chansons et longs métrages rythmeront le lieu.

Des choses à raconter sur la voiture

De façon involontaire, le festival est, cette année, marqué par l'annulation de son premier week-end, initialement prévu à la place Lehon à Schaerbeek. En effet, la commune avait souhaité une extinction des feux pour 22h45. Dans son dossier de presse, l'équipe organisatrice explique que dans ces conditions, la soirée ne peut se tenir. L'ensemble est donc reporté ce mercredi au Théâtre Océan Nord. C'est-à-dire la projection de deux films réalisés par les Schaerbeekois dénonçant l'impact des voitures sur la place Lehon et le débat avec les acteurs locaux ainsi que la réalisatrice des deux moyens métrages, Anne Closset. Autre endroit, autre sujet pour le mercredi qui suit. L'Hôtel de la Fédération belge des exportateurs de véhicules neufs et d'occasion (F.B.E.V) projettera Divine Carcasse agrémentée d'une conférence avec sa réalisatrice, Dominique Loreau.

Toute la programmation est à retrouver sur le site Internet du cinéma Nova

.

Mostefa Mostefaoui