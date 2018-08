Lady Gaga cultive sa schizophrénie pour Vegas

Un seul tweet et une affiche très Enigma-tique auront suffi pour lancer les festivités. Lady Gaga a annoncé hier sur Twitter sa prochaine résidence à Las Vegas qui commencera en décembre 2018 pour s'étendre tout le long de l'année 2019. Elle se présentera sur la scène du MGM Park (dans le Las Vegas Strip) où Cher se produit encore régulièrement.

LADY GAGA ENIGMA

THE LAS VEGAS RESIDENCY AT @PARKTHEATERLV

PLUS 4 EXCLUSIVE JAZZ & PIANO ENGAGEMENTS

LITTLE MONSTERS PRE-SALE TOMORROW

ON SALE 8/13. https://t.co/pv0Ib9sGnV #GAGAVEGAS pic.twitter.com/DsZhRH79KH — Lady Gaga (@ladygaga) August 7, 2018

Une série de concerts, deux ambiances

Bien naïve la personne qui aurait pensé de l'artiste un show très classique et ordinaire (sur la forme) comme l'ont fait Céline Dion, Britney Spears ou encore Jennifer Lopez bien avant elle: ce serait mal connaître celle qui a été une experte de la provocation durant les premières années de sa carrière. Enigma se veut ambitieux dans sa conceptualisation.

En clair, l'idée est de proposer deux spectacles totalement différents dans une même série de concerts. D'un côté, un tableau scénique très pop avec l'ensemble de ses plus grands tubes, autrement dit pour danser, et de l'autre, un concert très inspiré du jazz, plutôt acoustique avec un répertoire musical réarrangé au piano pour l'occasion.

Une annonce cohérente et peu surprenante

Effectivement, très peu d'artistes proposent une série de concerts avec plusieurs approches distinctes. Néanmoins, dans le cas de Lady Gaga, même si la nouvelle est originale, elle ne surprend pas. Pour cause, elle représente tout bonnement l'évolution artistique de la chanteuse au cours de ces 10 dernières années.

C'est-à-dire des sonorités très électroniques, dévergondées mais efficaces de The Fame, au tempérament naturel et plus mature de Joanne, en passant par l'ultra-glorification de soi sous perfusion dance avec Born This Way, ou encore son album Cheek to Cheek en duo avec le chanteur jazz Tony Bennett. Autant dire que le grand écart est permanent... Cette résidence permettra donc de réunir tout cela et de joindre le passé agitateur de la chanteuse à la sincérité d'aujourd'hui.

Pour information, les tickets seront mis en ventes à partir du 13 août sur le site de la chanteuse et sur Ticketmaster.

Mostefa Mostefaoui