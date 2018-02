Photos: le Comic Con, entre rassemblement populaire et marché fructifiant

Cette année, l'événement était renforcé par la présence d'acteurs issus de films et séries comme Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Star Trek, Game of Thrones, Star Wars ou encore Loïs & Clark. Des acteurs qui ont souvent plus marqué les esprits par leur simple présence dans ces films à succès que par leurs réelles performances artistiques. Si on aurait souvent préféré revoir tous ces artistes dans d'autres grands films plutôt que de les voir faire le tour des conventions pour signer des autographes et prendre des photos, John Rhys-Davies, l'interprète de Gimli dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, justifie sa présence: "C'est toujours un plaisir de rencontrer des fans dans les conventions. Après Le Seigneur des Anneaux, j'ai reçu tellement d'amour de la part des fans, que je suis en quelques sortes tombé amoureux de mon audience." Une romance qui a tout de même un prix, puisqu'il fallait débourser pas moins de 30 euros pour un autographe de l'acteur, et 40 pour une photo!

Passion onéreuse

Le Comic Con est autant un rassemblement pour les passionnés en tous genres qu'un coup de marketing de génie pour les producteurs de produits dérivés. Dans les allées, on retrouve des dizaines d'étalages de comics, de statuettes, de t-shirts, de mugs, etc. Il était même possible de s'acheter l'épée d'Aragorn, moyennant une centaine d'euros. Une belle opération aussi au niveau des invités, qui font payer leurs autographes entre vingt et quarante euros, et la même somme pour une photo. Il est certain qu'être un fan dans un salon de ce genre coûte cher.

Le paradis des copslays

Des dizaines d'Harley Quinn et au moins autant de Dark Vador, c'est un aperçu de ce qu'on pouvait admirer tout le long du week-end. C'était le moment rêvé pour les cosplayeurs de montrer au monde leurs costumes, souvent faits à la main. Si certains les arboraient juste comme un simple déguisement, d'autres participaient au concours du meilleur cosplay, désigné par un jury composé de cosplayeuses professionnelles.

Le prochain arrêt du Comic Con en Belgique sera à Gand, les 30 juin et 1er juillet prochains.

Guillaume Scheunders