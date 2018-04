Next Generation Please! Les jeunes ont la parole

Pendant un an, des jeunes de Belgique, d'Europe et du monde ont réfléchi en groupes à ce à quoi allait ressembler la Communauté européenne plus tard et ont développé leurs créations sous forme de performances, d'installations originales, de photos interpellantes et de vidéos. Les résultats seront présentés lors du festival Next Generation Please! qui se déroulera à Bozar du 9 au 13 mai prochains.

Après une première édition couronnée de succès, Bozar remet le couvert en 2018. Au programme, plusieurs groupes de jeunes belges, comme la Maison des jeunes de Chicago, Black speaks back, l'IHECS et des étudiants en coiffure, en arts visuels, etc. Cette année, le festival a décidé d'ouvrir ses frontières et de proposer aux groupes belges de travailler en partenariat avec des jeunes de Grèce, de Hongrie, du Danemark, des Pays-Bas et même des États-Unis. Voulant toucher un maximum de couches de la population, le festival a cette fois-ci proposé à des jeunes sourds de participer. Ceux-ci ont développé un partenariat avec la communauté américaine des sourds et malentendants, et ont même créé une application.

Toutes les créations ont été faites par des artistes, aidés par des écoles renommées venant de partout en Europe. Outre des galeries de peintures, photographies et installations, le festival proposera également des performances, où des jeunes présenteront leurs oeuvres mais aussi des projections de films par System D, des débats, des ateliers et une rencontre avec Vincent Glowinski, plus connu sous le nom de Bonom.

L'ouverture aura lieu le 9 mai à 18h (10h pour le public scolaire) à Bozar. Durant cette soirée, le film EUphoria de Black speaks back sera diffusé pour la toute première fois et le public aura également droit à une performance de FOKN BOIS. Après le festival, une exposition reprenant les projets restera ouverte jusqu'au 22 mai.

Guillaume Scheunders