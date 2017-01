Les oeuvres de Banksy, le graffeur activiste, arrivent en Belgique

Les occupants du radeau de la méduse font signe à un yacht, une fillette lâche un coeur rouge rempli d'hélium, Steve Job dans le camp des landes à Calais avec un baluchon sur le dos. Fils de Syrien, lui aussi est invité à fuir la guerre comme les autres. Autant de sujets qui éveillent les esprits à des problématiques actuelles. Banksy, avec son art, veut dénoncer en interpellant.

Il s'adresse directement aux masses, ses graffitis sont humoristiques et souvent provocateurs. Début 2015, il se rend à Gaza, en Palestine pour accuser la guerre et la destruction de la ville. Il emprunte clandestinement les souterrains et dessine sur les pans des murs encore debouts. Lors de son voyage, il réalise une vidéo :

Banksy est considéré comme un "artiviste", un artiste aux préoccupations politiques en phase avec l'altermondialiste et contre la guerre. Le mystère reste entier sur sa véritable identité et les théories fusent. La dernière en date est celle de chercheurs à l'Université de Queen Mary. Ils ont retracé l'ordre d'apparition des différents graffitis de l'artiste à Boston et Londres en utilisant une technique "de profilage géographique". C'est avec cette méthode qu'un nom est sorti... celui de Robin Gunningham. Ce dernier aurait habité à proximité de chacun des lieux personnalisés par Banksy.

À partir du 14 janvier et jusqu'au 19 mars, l'exposition "The Art of Banksy" s'installera au shopping Stadsfeestzaal à Anvers. L'occasion pour les visiteurs de contempler plus de 80 oeuvres du graffeur comme s'ils étaient dans les rues londoniennes. Pour réserver votre ticket, c'est par ici.

Tom Denis (stg.)