Les 29e Journées du Patrimoine invitent à emprunter les voies d'eau, de terre et de fer

Les 9 et 10 septembre ont lieu les Journées du Patrimoine dont le thème, cette année, est "Voies d'eau, de terre et de fer ". Cette nouvelle édition invite à (re)découvrir les voies de communication et leur impact dans le développement économique, touristique de la Wallonie.