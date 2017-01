L'exposition "The Art of Banksy" s'ouvre à Anvers

Elle présentera jusqu'au 19 mars quelque 80 oeuvres et photos provenant de la propre collection de Steve Lazarides, ancien agent de l'artiste britannique Banksy et commissaire de l'exposition, ainsi que d'autres collectionneurs privés. Mondialement connu pour son art urbain, Banksy entretient le mystère sur son identité.

Parmi les oeuvres présentées, le public pourra en découvrir certaines qui ont fait le tour du monde, comme "Girl with Balloon", "No Ball Games" ou encore la série "Kate Moss", inspirée d'Andy Warhol. Des images critiquant explicitement la société seront également montrées au public comme "Christ with shopping bags", de même que des photos prises par Steve Lazarides alors que Banksy était en plein travail, mais évidemment méconnaissable.