Collecte participative pour un panier culturel Kilti solidaire

Cela fait 2 ans que l'ASBL bruxelloise Bah Voyons ! a exporté le plan Kilti dans la capitale belge. Kilti, c'est le nom d'un projet culturel lancé il y a trois ans à Lille. Inspirés des paniers de fruits et légumes bio, ces paniers culturels Kilti proposent des offres culturelles et artistiques afin de vous faire découvrir la culture locale et les artistes de votre région dans des lieux inhabituels.

L'association, qui défend la diffusion et promotion culturelle, souhaite offrir une proposition différente de ce que les gens ont l'habitude de voir et de consommer. Elle espère ainsi emmener les gens là où ils n'ont pas forcément l'habitude d'aller et casser leurs habitudes culturelles pour éveiller leur curiosité.

Vous souhaitez soutenir ce projet bruxellois et offrir à d'autres la chance de découvrir la culture locale belge ? Rendez-vous sur la plateforme de crowdfunding Kiss Kiss Bank Bank

A la cueillette d'oeuvres culturelles belges

Tous les trois mois, divers biens culturels locaux sont à découvrir à l'intérieur d'un sac en tissu sérigraphié par un artiste bruxellois. Le panier contient une oeuvre audiovisuelle, une oeuvre littéraire ainsi que des places de spectacle à choisir parmi plusieurs propositions (concerts, expos, théâtre, danse, cinéma, cirque...).

Le panier culturel Kilti renferme : - une oeuvre audiovisuelle (CD, DVD, vinyle) - une oeuvre littéraire (roman, BD, journal, magazine) - Deux places pour des sorties culturelles

Un peu comme un kinder surprise, le contenu du panier est méconnu. Le mystère est entier jusque la fameuse soirée de distribution durant laquelle la personne découvre à quels spectacles elle est conviée et quelles oeuvres audiovisuelles ou littéraires elle aura la chance de lire, écouter ou regarder. Par contre, chaque panier est composé en fonction d'une thématique connue à l'avance. L'une des éditions se développait autour des " 7 péchés capitaux ", chaque produit culturel correspondant à un péché.

Deux formules sont proposés pour l'achat unitaire: soit 25€ pour un Kilti Mini (2 billets pour une sortie culturelle et un produit culturel), soit 49€ pour un Kilti Maxi (2X2 billets pour des sorties culturelles et deux produits culturels). Si vous optez pour l'abonnement à l'année, vous recevrez 4 paniers Kilti Maxi au prix de 180€. Vous économiserez donc la somme de 16€. A cette avantage s'ajoute encore d'autres surprises.

Un panier pour les cultiver tous

Partager Amener le plus grand nombre vers la culture, sans distinction de parcours, d'origine culturelle, de catégorie socioprofessionnelle ou d'éloignement géographique, voici l'objectif de ce projet. l'ASBL BahVoyons !

A côté de son offre classique, Kilti souhaite adapter son offre aux personnes plus précaires avec une formule à moindre coût: le panier Kilti Solidaire. La volonté de faciliter leur accès au plus grand nombre est l'intention première de BahVoyons !. L'association belge fait ainsi appel au financement participatif via la plateforme de crowdfunding KissKissBankBank. Ils ont 19 jours pour rassembler un montant minimum de 5000€ dans le but de proposer 200 paniers Kilti Solidaire à 12,50 € au lieu de 25 € entre 2017 et 2018.

Si l'objectif fixé est dépassé, l'association compte investir dans des paniers Kilti Solidaire supplémentaires. Chaque 12,5€ de plus sera un nouveau panier Kilti Solidaire créé.

Antoinette REYNERS