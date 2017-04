Ces photographies prochainement exposées à la Manufacture Urbaine de Charleroi sont le fruit d'un travail participatif et citoyen. Durant plusieurs mois, plus d'une cinquantaine de citoyens carolos ont tiré le portait de leur ville. "Ses particularités, ses habitants, sa lumière mais surtout les grands changements qu'elle traverse", précise les organisateurs sur leur site.

Partager Charleroi, relève-toi, c'est 4 ans de clichés et de regards posés sur la ville, c'est 4 ans de travaux et de transformations.

À son origine, le projet se consacre à travers la photographie à un devoir de mémoire à l'envers. Les organisateurs décident de mettre en évidence les transformations que connait Charleroi et de développer un regard critique sur la situation parfois préoccupante de ses institutions, de ses gens et de ses lieux.

Pour cette 4e phase, la thématique Charleroi, relève-toi s'oriente sur l'importance de comprendre le changement urbanistique de la ville et son impact sur l'homme au sein de celle-ci. L'aboutissement de ce projet de 4 ans sera exposé prochainement sous forme de reportage évolutif: "Le reportage photo final nourrira donc un devoir de mémoire pour les années à venir en mettant en avant les transformations de la ville tant au niveau architectural que social."

Cette 4e édition se veut axée sur les personnes puisque la ville vit de ses expériences mais surtout de ses citoyens: "Charleroi nous montre son visage, se met à nu, assume son ravalement de façade et nous invite à refaire sa connaissance."

Charleroi change de visage, de haut en bas

Les traces du déclin de son glorieux passé industriel défigurent le paysage du "pays noir". Les usines fermées aux carreaux cassés succèdent aux hangars à l'abandon et aux entrepôts vidés. Alors que Charleroi fut la deuxième ville la plus riche du royaume, elle accuse aujourd'hui de plus de 20% de taux de chômage et un des taux de criminalité les plus élevés d'Europe.

Alors que l'avenir pour Charleroi semblait aussi obscur que son ciel plombé de nuages, depuis une décennie, un élan de renouveau prend naissance avec la transformation de la ville. Avec l'inauguration du centre commercial Rive gauche, le coeur de Charleroi retrouve ses couleurs d'antan. En 10 ans de travaux, toute la ville basse a été rénovée. A côté de l'imposant projet Rive gauche, les quais de Sambre et la Place de la Digue retrouvent une seconde jeunesse. La rénovation urbaine de la Ville-haute est, quant à elle, en route. Dans le cadre du programme Charleroi District Créatif, un palais des congrès flambant neuf sera créé, tandis que le Palais des Beaux-Arts et le Palais des Expositions seront rénovés.

Son joyau, son atout, sa fierté... C'est indéniablement sa vie culturelle qui ne cesse de fleurir au fil des saisons. Capitale de la bande dessinée wallonne, Charleroi est le berceau des éditions Dupuis, mais aussi du Palais des Beaux-Arts, de l'Eden ou encore de la Tour Bleue de Jean Nouvel. Ce ne sont pas moins de 41 millions d'euros que Charleroi a investi dans ce domaine en 3 ans.

Désignée comme la "ville la plus laide du monde" en 2009 par un magazine hollandais, Charleroi tente de mettre fin à l'image tenace de "ville sombre" du pays noir. Cet objectif s'inscrit au coeur du projet photographique Charleroi, relève-toi, qui se définit comme un témoignage de la relève de la cité. L'exposition s'articulera autour de concours photos, ateliers, moments de rencontre et débats citoyens. L'entrée est gratuite mais la réservation est souhaitée.