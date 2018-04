Backstage, l'initiative qui montre aux jeunes les coulisses du monde de la musique

On l'évoquait il y a peu quand le groupe Ulysse participait au concept, proposant une Masterclass au Botanique et une rencontre avec des élèves de secondaire au Point Culture. Backstage, c'est tout d'abord un partenariat entre trois organismes faisant la promotion de la culture à Bruxelles. L'initiative est venue naturellement : le Point Culture faisait ses capsules J'aime Encore Bien en partenariat avec le Botanique (les vidéos mettaient souvent en scène les artistes qui se produisaient sur scène juste après). A la demande de Paul-Henri Wauters, directeur adjoint du Botanique, ils ont développé l'idée de Backstage : organiser des journées pour des élèves de la quatrième secondaire à la rhéto pour leur faire rencontrer des groupes, les ouvrir à la culture et surtout les éloigner de leur quotidien. Ils se sont ass...