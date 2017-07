Wimbledon, Match Point, Bridesmaids... Le cinéma au service du tennis

Contrairement à la boxe, au baseball et à la course, on retrouve finalement assez peu de films traitant directement du tennis. La comédie romantique Wimbledon est un des rares récits centrés sur ce noble sport. Dans la lignée des Bridget Jones, il dépeint le dernier tournoi avant la retraite d'un tennisman médiocre et dont la rencontre avec une jeune pousse du circuit féminin lui rendra gout à la victoire. Si le film n'est pas resté dans la mémoire collective, il a au moins le mérite de présenter des matches vraisemblables sur plan tennistique. Kirsten Dunst et Paul Bettany sont tout à fait crédibles en sportifs de haut niveau. À l'époque, une certaine Maria Sharapova avait auditionné pour jouer une figurante, mais n'avait pas été retenue, la ressemblance avec Kristen Dunst ayant été jugée trop importante.

La scène de tennis la plus connue des cinéphiles se situe dans Strangers on a Train (L'inconnu du Nord-Express). Ce classique d'Hitchcock met aux prises un adepte de la petite balle jaune avec un déséquilibré, ce dernier lui proposant de liquider sa femme. Dans ce thriller, le maitre du suspense articule le résultat sportif à la résolution de l'intrigue pour une scène des plus tendues. Le tennisman n'a d'autre choix que de gagner, et vite, s'il veut arrêter le meurtrier. Pour illustrer cette précipitation, le cinéaste montre le côté offensif du joueur qui vient systématiquement conclure ses points au filet par un smash. C'est peu crédible sur le plan sportif, mais diablement efficace du point de vue cinéma.

À l'opposé de la tension hitchcockienne, on retrouve l'humour de Paul Feig dans Bridesmaids. Quand deux demoiselles d'honneur se disputent l'attention de la mariée, quoi de mieux pour les départager qu'un match de tennis? Et comment mieux montrer à son adversaire sa supériorité qu'en lui tirant directement dessus? Une tactique que les joueurs professionnels devraient envisager plus souvent.

Dans les films de sport, le joueur le plus entrainé et le plus déterminé est généralement celui qui triomphe à la fin. Woody Allen et son fatalisme habituel ajoutent une nouvelle dimension à la réussite: la chance. Dans la vie comme au tennis, on n'arrive à rien sans un coup de main de la providence. Dans Match Point, Woody Allen raconte l'histoire d'un professeur de tennis qui a toutes les peines du monde à faire passer la balle de l'autre côté du filet lorsque celle-ci le touche. Problème qui va s'avérer crucial dans la dissimulation de preuves compromettantes.

Blow up de Michelangelo Antonioni comporte la scène la plus surréaliste relative au sport de Nadal & co. Dans son film qui a remporté la Palme d'or en 1967, le réalisateur italien filme un match joué par des mimes. Sans raquettes, sans balles, à peine y a-t-il un terrain et un filet. Sous les yeux éberlués de David Hemmings, un des artistes de rue pousse le vice jusqu'à prétendre envoyer la balle au loin. Forçant ainsi le jeune homme à lui rendre un objet tout aussi imaginaire que la victoire de Steve Darcis à Wimbledon.

Dans le monde de la raquette, on considère généralement que les hommes ont un niveau nettement supérieur aux femmes. Les récentes déclarations de John McEnroe concernant Serena Williams l'ont encore montré. C'est aussi ce que pensait Bobby Riggs lorsque le champion retraité provoqua en duel la numéro 1 mondiale Billie Jean King. Ce match crucial pour la reconnaissance du sport féminin sera dépeint dans l'imminent Battle of the Sexes. Emma Stone et Steve Carrell s'affronteront pour les réalisateurs de Litlle Miss Sunshine. Réaliseront-ils le grand chelem encore une fois aux Oscars? Les paris sont ouverts.

La bande-annonce de Borg Vs McEnroe

Adrien Renkin