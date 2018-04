Une nouvelle bande annonce pour le lifting de 2001: A Space Odyssey

OEuvre majeure du répertoire de Stanley Kubrick, 2001: A Space Odyssey s'est vue retravaillée pour être diffusée en format 70 mm lors de l'édition 2018 de Cannes Classics. La section du festival s'attachant à proposer des films anciens en version restaurée 2K ou 4K a décidé de rendre hommage au film, 50 ans après sa sortie en salles. C'est Christopher Nolan qui présentera le film et en développera sa vision, en présence de la fille de Stanley Kubrick, Katharina.

Cannes Classics proposera également une rétrospective sur Alice Guy et Jane Fonda à travers deux documentaires, un essai de Mark Cousins sur Orson Welles, et un hommage à Ingrid Bergman, via deux documentaires et la projection du film The Seventh Seal.

Parmi les autres films qui seront projetés, on peut retrouver notamment Le Voleur de Bicyclette, Vertigo, L'Heure des Brasiers, Grease, Bagdad Café, Le Grand Bleu ou Cyrano de Bergerac.

Guillaume Scheunders