Un film sur "Ms. Marvel" est bien en chantier

Le président des studios Marvel (rattachés au groupe Disney), Kevin Feige, a révélé développer un nouveau blockbuster centré sur Ms. Marvel. Le secret a été dévoilé alors que se lançait le tournage de Captain Marvel, une autre héroïne de l'écurie américaine qui sera prochainement interprétée par l'actrice oscarisé Brie Larson.

Interrogé par la BBC, il a ainsi déclaré que "Ms. Marvel, un autre personnage des comics, l'héroïne musulmane qui est inspirée par Captain Marvel, est définitivement en chantier".

Kevin Feige n'a cependant pas donné davantage de détails ni sur la production ni sur l'interprète de Kamala Khan, une jeune fille de 16 ans, américaine d'origine pakistanaise et convertie à l'islam, qui deviendra justicière.

Cette version de Ms. Marvel a été créée par Sana Amanat et Stephen Wacker, scénarisée par G. Williw Wilson et dessinée par Adrian Alphona. Elle a fait sa première apparition en août 2013 dans une histoire de Captain Marvel, avant de connaître sa propre série en 2014.

Actuellement, les studios Marvel sont occupés à tourner Captain Marvel, une autre superhéroïne du même éditeur. Le film réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck est prévu pour mars 2019 dans les salles obscures. Aux côtés de Brie Larson, on retrouvera Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn et Annette Bening.