Un film belge sélectionné au Mobile Film Festival

Faire ressentir un maximum d'émotion au spectateur en un minimum de temps, c'est la motivation de Bruno Smajda, créateur du Mobile Film Festival. Le principe: un téléphone portable muni d'une caméra, un scénario travaillé et le talent de jeunes réalisateurs amateurs pour créer des oeuvres cinématographiques originales. En bref, c'est 1 mobile - 1 minute - 1 film. Si certains projets s'attèlent plus à transporter un message et de l'émotion, jonglant avec les sujets d'actualité (le Brexit est raconté par Simon Powell avec Murmuring Goodbye, la crise migratoire très bien représentée dans Raahha, de Farshad Qaffari, ou encore la vente d'esclaves - qui faisait l'actualité il y a quelques mois encore en Lybie - avec le court métrage de Sheriya Twana, À vil prix), d'autres se tournent plus vers la voie de l'esthétisme ou de l'humour.

Surfant lui aussi sur l'actualité, Baptiste Mathy utilise ses soixante secondes pour lier alcoolisme et violences conjugales. Mettant en scène une famille évoluant dans une situation qui dégénère au fil des plans, il offre une fresque courte, mais assez exacte du problème.

Le jury du festival sera présidé par Patrice Leconte et composé de divers professionnels de la profession tels que la monteuse Anne-Sophie Bion (The Artist...), l'actrice Alice David (Bref, Les Profs, Baby-Sitting...), la comédienne Amelle Chahbi ou encore Stefi Celma (Case départ, Les Profs...). Les réalisateurs du meilleur film français et du meilleur film international se verront recevoir une aide pour la production d'un film d'une valeur de 15.000 euros.