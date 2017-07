Thor, Justice League, Stranger Things... Le meilleur du Comic-Con 2017

2018 marquera le grand retour à la SF de Steven Spielberg avec Ready Player One. Le pitch : "En 2045, il n'y plus nulle part où aller, si ce n'est l'Oasis, un monde de réalité virtuelle". Le réalisateur d'E.T. nous convoque dans un univers à la fois futuriste et nostalgique. Le but d'Oasis serait en effet de répertorier toutes les références à la culture pop dans le programme afin de gagner la récompense ultime. Rien que dans cette vidéo, on repère assez facilement le géant de fer, Freddy Kruger et ... la Delorean. Idéal pour revisiter le passé.

...