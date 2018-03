The Rider, fiction sous perfusion de réel

Au sujet de The Rider, Werner Herzog, réalisateur culte s'il en est d' Aguirre, la colère de Dieu et autre Fitzcarraldo, a eu ces mots: "Juste au moment où vous pensez que le cinéma est occupé à entrer dans une phase de stagnation, déboule de nulle part un film comme celui-là." Mais qui est donc Chloé Zhao, la réalisatrice en qui le maître allemand ne voit rien moins que le futur du 7e art? Née à Pékin, en Chine, où elle passe son enfance avant de migrer pour Londres puis les États-Unis, la jeune femme se signale dès 2015 avec un premier long en partie produit par Forest Whitaker: Songs My Brothers Taught Me, récit initiatique inscrit dans la réalité brute et les paysages arides de la réserve indienne de Pine Ridge. Montré à Sundance, Cannes et Deauville, ce coup d'essai à la beauté désenchantée pose les obsessions de son auteure: regard quasi documentaire, amour immodéré pour la nature sauvage et cruauté immémoriale de l'existence passée au filtre extatique d'un coe...