Samuel Maoz: "Je construis mes films comme des voyages émotionnels"

Huit ans après le sacre de Lebanon, son premier long métrage, on a longtemps cru que Foxtrot vaudrait à Samuel Maoz un second Lion d'or à la Mostra de Venise. S'il a finalement dû "se contenter" du Grand Prix, le jury présidé par Annette Bening lui préférant le non moins estimable (et plus accessible) Shape of Water, de Guillermo del Toro, le deuxième film du réalisateur israélien a néanmoins profondément marqué les esprits. Après une plongée sans filet dans l'horreur de l'engagement militaire au Liban, il signe cette fois un ballet en trois temps gravitant autour d'un couple confronté à la perte d'un fils, manière de questionner l'absurdité générique de la guerre, tout comme la fatalité.

