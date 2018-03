S'offrir des cours de cinéma donnés par Martin Scorsese ou Spike Lee, c'est possible!

Apprendre le basket avec Stephen Curry, les échecs avec Garry Kasparov, la cuisine avec Gordon Ramsay ou bien le cinéma avec Martin Scorsese, ça semble à priori assez illusoire et pourtant c'est ce qui a été rendu possible grâce au site Masterclass. Celui-ci existe depuis mai 2015 où les premiers cours étaient ceux de la tenniswoman Serena Williams, de l'écrivain James Patterson, de la photographe Annie Leibovitz et du chanteur Usher.

Le site a été créé par les entrepreneurs David Rogier et Aaron Rasmussen et propose des cours audio et vidéo, un support de cours imprimable et des devoirs comme dans une vraie école. Mais on y trouve aussi un moyen de se faire évaluer par les autres participants, voire même par la personne donnant le cours, qui peut répondre à l'occasion à certains des élèves, leur disant comment s'améliorer, ou ce qui était bien dans leur travail. Une notion de feedback qui augmente l'interactivité, souvent absente lors de cours en ligne basiques.

Les cours sont relativement abordables, sachant que pour avoir accès à tout le programme d'un artiste, il faut débourser la somme de 75 euros. Mais là ou l'offre devient très intéressante, c'est lorsque l'on veut accéder à tout le catalogue, car une redevance de seulement 150 euros est nécessaire pour pouvoir suivre l'entièreté des cours proposés par Masterclass.

Les artistes Cinéma/TV Helen Mirren (jeu d'actrice) Aaron Sorkin (scénarios) Hans Zimmer (musique de film) Shonda Rhimes (écriture pour la TV) Steve Martin (comédie) Werner Herzog (réalisation) Samuel L. Jackson (jeu d'acteur) Spike Lee (réalisation) Judd Apatow (comédie) Ron Howard (réalisation) Martin Scorsese (réalisation) Musique deadmau5 (production de musique électronique) Herbie Hancock (jazz) Usher (l'art de la performance) Reba McEntire (musique country) Armin Van Buuren (musique Dance) Christina Aguilera (chant) Écriture Judy Blume James Patterson David Mamet (écriture dramatique) Bob Woodward (journalisme d'investigation) Malcolm Gladwell Cuisine Thomas Keller (techniques) Gordon Ramsay Wolfgang Puck Alice Waters (cuisine de maison) Autres Annie Leibovitz (photographie) Stephen Curry (basket-ball) Garry Kasparov (échecs) Marc Jacobs (design de mode) Dr. Jane Goodall (préservation, sauvegarde animale) Frank Gehry (architecture et design) Diane Von Furstenberg (créer sa marque de mode) Serena Williams (tennis)

Guillaume Scheunders