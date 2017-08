Roger Carel, la voix française de Disney, a 90 ans

Roger Carel, de son vrai nom Roger Bancharel, souffle aujourd'hui ses 90 bougies. Il est la voix française de nombreux personnages à la télévision et au cinéma: le serpent Kaa du Livre de la jungle, Bernard des Aventures de Bernard et Bianca, Astérix, Alf, Benny Hill, Horace Slughorn (le professeur de potions qui apparaît dans Harry Potter et le Prince de sang-mêlé)... À côté de son travail de doublage, Roger Carel a également joué dans des films comme dans la série télévisée Arsène Lupin (rôle de l'Inspecteur Gerchard) ou encore dans Papy fait de la résistance (rôle du Général Muller).

Son anniversaire permet de mettre en lumière les capacités infinies de sa voix et son timbre sans pareil (dans Winnie l'Ourson, il double pas moins de trois personnages: Porcinet, Coco Lapin et Winnie lui-même). Petite sélection dans sa voxographie.

Winnie l'Ourson

(Bon anniversaire Roger Carel !) La voix de Winnie l'Ourson (mais aussi Porcinet et Coco Lapin), c'est lui ! Geplaatst door Disneyphile op maandag 14 augustus 2017

Le Chat du Cheshire (Alice au Pays des Merveilles)

(Bon anniversaire Roger Carel !) La voix du chat du Cheshire, c'est lui ! Geplaatst door Disneyphile op zondag 13 augustus 2017

Kermit la Grenouille

C-3PO (Star Wars)

(Bon anniversaire Roger Carel !) La voix de C-3PO, c'est lui ! Geplaatst door Disneyphile op maandag 14 augustus 2017

Hercule Poirot (doubleur de David Suchet)