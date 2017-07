Quentin Tarantino prépare un film sur les meurtres de la "Famille" Manson

Quentin Tarantino discute de ce projet avec des acteurs de premier plan, selon le magazine spécialisé The Hollywood Reporter, et c'est lui qui rédigera le script. L'hebdomadaire, s'appuyant sur des sources anonymes, avance que Brad Pitt (qui a travaillé avec Tarantino pour Inglourious Basterds en 2009) et Jennifer Lawrence ont été approchés. Les producteurs Harvey et Bob Weinstein, qui ont collaboré avec Tarantino pour ses derniers films, seront également impliqués dans le projet, rapporte le journal.

Le tournage devrait commencer en 2018, même si aucun contrat avec des distributeurs n'a été signé.

Charles Manson, toujours emprisonné à 82 ans, était le chef de file d'une secte californienne appelée "la Famille", qui a assassiné plusieurs personnes, dont l'actrice hollywoodienne Sharon Tate, qui était à l'époque enceinte de son mari Roman Polanski.

Variety Magazine avance que Jennifer Lawrence et l'actrice australienne Margot Robbie sont envisagées pour le rôle de Sharon Tate. Brad Pitt pourrait jouer Vincent Bugliosi, le procureur qui a poursuivi la "Famille".

En août 1969, Manson et ses adeptes ont assassiné sept personnes en deux jours. Surnommé "l'icône américaine du Mal", Charles Manson n'est pourtant pas considéré comme un tueur en série, dans la mesure où d'autres que lui ont commis la plupart des meurtres pour lesquels il a été initialement condamné à mort.

Quentin Tarantino a remporté deux fois l'Oscar du meilleur scénario: pour sa comédie-western Django Unchained en 2013, et pour le film culte Pulp Fiction en 1995.