Privé de subsides, le Brussels Film Festival risque de disparaître

Le Brussels Film Festival est "en grand péril" après l'annonce la semaine dernière par téléphone du retrait des subsides de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a annoncé ce mercredi Ivan Corbisier, directeur général de l'événement. Cette annonce n'a pas encore fait l'objet d'un courrier officiel. Un rendez-vous a été fixé au cabinet du ministre-président de la Région bruxelloise Rudi Vervoort.

Le Brussels Film Festival a été créé en 1974 et présente chaque année près de 100 courts et longs métrages belges et européens. L'édition 2017, qui doit avoir lieu du 16 au 22 juin, risque déjà d'être rabotée, voire annulée. Avec Cédric Klapisch en invité d'honneur, elle prévoyait notamment une rétrospective de Jean-Pierre Melville et de faire la fête à Yolande Moreau.

La Région de Bruxelles-Capitale est le premier partenaire du festival depuis sa création. Le subside, jusqu'alors de 100.000 euros, dépend du budget de l'image de Bruxelles géré par le ministre-président Rudi Vervoort. Le subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles a été réduit l'an passé de 70.000 à 35.000 euros. Il dépend de la ministre de la Culture Alda Greoli. Les cabinets respectifs n'ont pas encore communiqué leur position.

Le festival tourne autour des 250.000 euros de budget, auxquels s'ajoutent des prestations diverses (nuitées d'hôtel, repas au restaurant...) pour un montant total estimé à 400.000 euros. Parmi les autres partenaires du Brussels Film Festival figurent notamment Wallonie-Bruxelles International, la COCOF et la commune d'Ixelles.

"La Région bruxelloise a avancé un argument budgétaire", rapporte Ivan Corbisier. "S'il y a une réduction de budget, il suffisait de réduire un peu l'ensemble des subsides. Mais, supprimer complètement notre subside sous ce motif est incompréhensible. Vu la légèreté des arguments, on a peur qu'il y ait un autre projet derrière."

De bonne source, on nous laisse entendre que des problèmes de gestion récurrents dans l'organisation du Brussels Film Festival expliqueraient en grande partie la décision des pouvoirs publics.

L'équipe du festival souhaite se battre malgré tout pour présenter une édition 2017. "Encore faut-il que les ministres concernés laissent une chance au Festival d'exister", explique-t-elle par voie de communiqué.

Depuis sa création, le Brussels Film Festival a accueilli de nombreuses personnalités comme Charlotte Rampling, Alan Parker, Michel Piccoli, Bertrand Tavernier, Volker Schlöndorff, Jacques Doillon, Marie Gillain, Bouli Lanners, Guy Bedos, Michel Boujenah, Peter Greenaway, Micheline Presle, Thomas Bidegain, Bruno Dumont, Samuel Benchetrit, Anna Mouglalis, Jean-Paul Rouve, Mathieu Amalric, Vincent Lindon, ou Jean-Paul Belmondo.