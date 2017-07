Prequel, reboot, spin-off... Petit glossaire des expressions hollywoodiennes

Le sequel: Le cas le plus simple est le sequel. Il s'agit tout simplement d'une suite d'un film. Parmi les suites célèbres on peut noter: The Godfather part 2, The Empire Strikes Back, sans oublier Ace Ventura Jr: Pet Detective.

Le prequel: Lorsque l'histoire se passe avant et que le film a été tourné après, on parle de prequel. C'est le cas des épisodes 1, 2 et 3 de Star Wars, de la saga du Hobbit et bien sûr des nouveaux épisodes de La Planète des singes.

Le sidequel: Il s'agit d'un film qui a été tourné après, mais dont l'intrigue prend place pendant les évènements du film de référence. La différence est que l'histoire est racontée selon un autre point de vue. Le grand Clint Eastwood a filmé la bataille d'Iwo Jima sous deux angles dans de Flags of Our Fathers (Mémoires de nos pères) et son pendant japonais: Letters from Iwo Jima (Lettres d'Iwo Jima).

Le crossover: Un crossover est la rencontre entre au moins deux personnages qui possédaient déjà leur propre univers cinématographique. Lorsque Freddy vient hanter les rêves de Jason, il s'agit bel et bien d'un crossover. De même quand Abbott et Costello rencontrent Frankenstein. Comme quoi Tom Cruise et sa momie ne sont pas les premiers à se lancer dans un univers de monstres.

Le spin-off: Un film dont le personnage principal était un élément secondaire précédemment est un Spin-off. Le Chat potté, Les Minions et Bartock le magnifique sont les spin-offs respectifs de Shrek, Moi moche et méchant et Anastasia.

Le reboot: Lorsqu'une saga est morte, on décide de la rebooter, c'est-à-dire de la relancer avec de nouveaux acteurs jouant les mêmes personnages. Le reboot ne tient pas compte des épisodes précédents dans sa chronologie. Il est pensé comme le premier chapitre d'une nouvelle série. Hollywood est particulièrement friand de reboots dans l'univers des films de super-héros, en témoigne le troisième reboot de Spiderman qui arrive.

Le soft reboot: Une variante de reboot qui s'apparente à un sequel. Il est supposé relancer la franchise tout en n'excluant pour autant pas l'existence de ses prédécesseurs. Cette tactique vise à renouveler le public, sans perdre les fans de la première heure. Les personnages les plus emblématiques reviennent souvent faire une apparition dans ces nouveaux épisodes afin de transmettre le flambeau. Un exemple particulièrement réussi est Creed, un soft reboot de la saga Rocky sur le fils d'Apollo. Jurassic World fait aussi partie de cette catégorie.

Le remake: Le remake est un nouveau film dont l'histoire a déjà été racontée au cinéma. Attention qu'on ne parle de remake que lorsque le point de départ est un film. Si on adapte à nouveau un livre qui a déjà été transposé à l'écran, il ne s'agit pas d'un remake mais d'une réadaptation. C'est le cas lorsque les frères Coen ont réalisé True Grit basé sur le livre de Charles Portis alors qu'il avait déjà été mis en image en 1969 avec John Wayne dans le rôle principal. Une autre différence entre le remake et le reboot est que le remake reste assez proche du film original alors que le reboot reprend en général seulement le concept sans trop se soucier des détails. Parmi les exemples méritant d'être signalés, on retrouve Les Infiltrés de Scorsese, un remake d'un film hongkongais, et True Lies, une réinvention sous stéroïdes de la comédie de Claude Zidi: La Totale.

Si à priori, ces catégories ne sont pas trop difficiles à différencier, l'obsession hollywoodienne du recyclage les rend plus floues. Ces derniers temps, elles s'imbriquent de plus en plus souvent. Le Star Trek de 2009 est un prequel des aventures de Spock, Kirk et l'équipage de l'Entreprise tout en étant un soft reboot car faisant partie de la continuité. Alien VS Predator est un crossover entre les deux créatures, se situe après les films Predator, mais avant la saga Alien. C'est donc aussi un sequel et un prequel. X-Men Days of Future Past est un sequel de X-Men First Class, un prequel des premiers X-Men, mais aussi un reboot puisqu'il relance la série vers de nouveaux horizons... Les exemples sont nombreux. D'aucuns diront qu'Hollywood ferait mieux de créer de nouvelles histoires au lieu d'inventer de nouveaux mots.

Adrien Renkin