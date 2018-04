Portrait: Charlie Plummer, toujours en mouvement

Dans la mémoire cinéphile, Poughkeepsie renvoie à un dialogue fleuri de The French Connection, "Did you ever pick your feet in Poughkeepsie?", diatribe adressée sans ménagement par Gene "Popeye Doyle" Hackman à un dealer. C'est également dans cette bourgade de l'État de New York qu'est né, il n'y a pas encore 19 ans, Charlie Plummer, dont l'on dirait, si l'expression n'était à ce point galvaudée, qu'il compte assurément parmi les acteurs les plus prometteurs de sa génération, lui qui monopolise aujourd'hui l'écran dans Lean on Pete, d'Andrew Haigh. "Le casting pour un projet comme celui-là constitue une étape terrifiante, explique ce dernier. Si Charlie n'avait pas été bon, le film n'aurait pas pu fonctionner. Il nous avait envoyé une vidéo, et un élément intuitif est entré en ligne de compte, qui nous a fait ressentir qu'il avait quelque chose de différent. Mes films sont dans la retenue et il faut donc s'assurer que les comédiens ne seront pas enclins à en faire trop, sans quoi ça ne collera pas avec l'esthétique d'ensemble. Charlie est un acteur subtil et délicat dan...