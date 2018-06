Plus de cinéma belge dans les classes grâce à une plateforme de streaming gratuit

De nouvelles spécificités techniques ont également été ajoutées à cette plateforme qui a été entièrement repensée de manière à ce que les enseignants puissent facilement diffuser, dans leur classe, des films en streaming haute définition. Ces derniers peuvent ainsi, désormais, créer des playlists composées d'extraits de films, uploader des documents en vue de partager leurs expériences ou encore télécharger des outils pédagogiques pour préparer leurs cours.

En un clic, il est dorénavant possible d'accéder à un catalogue de près de 500 titres, documentaires mais aussi courts et longs métrages, dont Mr. Nobody de Jaco Van Dormael, Le Roi danse de Gérard Corbiau, Rosetta des frères Dardenne et Une girafe sous la pluie, un film d'animation de Pascale Hecquet.

"Renforcer la présence de la culture et l'envie de culture à l'école est une de nos priorités. C'est dans cet esprit que Laplateforme.be a été considérablement repensée et enrichie en termes de contenus", s'est félicitée Alda Greoli. "Cette plateforme est un outil pédagogique mais aussi un outil de compréhension et d'envie", a-t-elle ajouté, rejointe en ce sens par plusieurs enseignants présents ce lundi à Namur pour qui "la culture est la chose la plus importante à transmettre aux adolescents".