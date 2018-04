[Photos] Bruxelles, studio de cinéma à ciel ouvert

Bruxelles a été le théâtre de bon nombre de tournages depuis des années, on ne compte plus les stars qui y sont passées pour des besoins cinématographiques. Et si la ville s'est modernisée avec le temps, sa morphologie n'a pas changé: il n'est pas difficile de reconnaître les endroits qui ont servi aux réalisateurs pour leurs longs métrages.

Bien sûr notre liste est loin d'être complète. IMDb, par exemple, renvoie à 958 occurences pour la recherche sur "Brussels" comme lieu de tournage. Des centaines d'autres films auraient donc pu s'ajouter au diaporama, comme The Fifth Estate avec Benedict Cumberbatch, De Rouille et d'os avec Matthias Schoenaerts et Marion Cotillard ou encore Rien à Déclarer, de et avec Dany Boon. Nous tenterons tant bien que mal d'alimenter ce diaporama régulièrement!

Guillaume Scheunders