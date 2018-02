OSS 117: le troisième volet confirmé par Jean Dujardin

Un simple "oui" rempli d'enthousiasme sur le plateau de Yann Barthès était assez pour animer la joie des fans d'OSS 117. Neuf ans après Rio ne répond plus, Jean Dujardin incarnera à nouveau Hubert Bonisseur de la Bath, l'espion macho et narcissique délicieusement maladroit.

Pour l'heure, on n'en sait pas plus sur le futur film, mais le réalisateur le plus pressenti est évidemment Michel Hazanavicius, qui avait dirigé les deux premiers opus et qui forme un vrai tandem gagnant avec Jean Dujardin. Pour rappel, ils avaient remporté ensemble en 2012 l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pour The Artist.

Guillaume Scheunders