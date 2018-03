Oscars, César, Palme d'or: ce que gagnent vraiment les lauréats

Chaque année voit défiler son lot de cérémonies du cinéma lors desquelles les meilleurs films et acteurs sont récompensés. Leur notoriété y gagne toujours, et les cachets grossissent souvent. En ce qui concerne le prix lui-même, est-il accompagné d'argent, comme les Nobels qui offrent un peu moins de 900.000 euros aux lauréats? La récompense a-t-elle une quelconque valeur au-delà du symbole?

Du mythe à la réalité

Prenons l'exemple le plus connu: les Oscars. Les gagnants du mythique trophée ne reçoivent aucun dollar en plus de la statuette. Et si un gagnant voulait vendre cette dernière pour en tirer un bénéfice, il ne pourrait pas. Chaque Oscar appartient à l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. La revente d'un prix passe obligatoirement par eux. Les lauréats peuvent espérer en tirer 10 dollars, ni plus ni moins, même si elle a été évaluée à 900 dollars par le Hollywood Reporter.

Depuis 2002 toutefois, tous les nommés reçoivent un sac rempli de cadeaux en tout genre. Distribués par la société Distinctive Assets, le montant de ces sacs s'élève souvent à plusieurs centaines de milliers de dollars grâce aux nombreux voyages et produits de luxe qu'il contient. De quoi consoler les perdants.

La notoriété, et (souvent) rien d'autre

L'équivalent français des Oscars, les César, donne dans le même ton que leur homologue américain. Pas d'argent pour les gagnants, mais une statuette évaluée à 1.500 euros. Le véritable prix est la consécration d'un film ou d'une personne, qui ouvre beaucoup de portes dans le milieu. Même principe à la Berlinale, où on apprend qu'à part les célèbres Ours d'or ou d'argent, il n'y a pas d'autre prix que la gloire. Sauf pour certaines catégories. Les catégories Generation, consacrées aux films pour jeunes, et First Feature, consacrée aux réalisateurs venant de créer leur premier film, se voient chacune accompagnée de chèques allant de 2.500 à 50.000 euros. Aucune information n'est disponible concernant la valeur des Ours en eux-mêmes.

Parmi les récompenses prestigieuses, on peut encore compter le Lion d'or à la Mostra de Venise et la Palme d'or au Festival de Cannes. Pour la première, aucune information n'est disponible concernant la valeur de l'objet ou l'argent qui l'accompagnerait. Pour la seconde, la Palme étant fabriquée à partir d'un véritable lingot d'or, des estimations lui collent un prix de 20.000 euros. C'est d'ailleurs la seule récompense à être entièrement faite de matériaux précieux, les autres étant simplement recouvertes d'or, d'argent ou d'un autre métal. La Palme d'or fait donc figure d'exception. Pas étonnant puisque c'est la maison de joaillerie suisse Chopard qui s'occupe chaque année de la fabriquer. À Cannes, comme à Venise, aucun euro n'est versé en plus du prix.