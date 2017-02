Oscar de la meilleure photographie: 100 ans en 8 minutes

De Shanghai Express à Lord of the Rings, en passant par Ben-Hur, presque 100 ans de belles images sont condensées en 8 minutes: de quoi se promener dans une large part de l'histoire du cinéma.

Depuis 2010, l'Oscar de la meilleure photographie a récompensé les films d'animation Avatar ou L'Odyssée de Pi, les effets impressionnants d'Inception, et Emmanuel Lubezki pour ses images spatiales dans Gravity, ses mouvements de caméra titanesques dans Birdman et sa représentation d'une nature immense et menaçante dans The Revenant.

Qui viendra détrôner le directeur de la photographie mexicain Emmanuel Lubezki? Dans une veine naturaliste et grandiose, Silence pourrait produire son petit effet. Arrival réintroduit quant à lui un univers de science-fiction, tandis que La La Land joue sur une ambiance pop dans la lignée des plus célèbres comédies musicales. La caméra de Moonlight transcende le quotidien et capte les visages pour en faire des portraits. Celle de Lion saisit le paysage paradoxal de l'Inde et ses couleurs chaudes. Moonlight et La La Land se font la guerre dans de nombreuses catégories et pour les départager, le prix de la meilleure photographie pourrait être décisif. Ils devront cependant faire face à de sérieux concurrents.