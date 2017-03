Nouveau trailer pour le documentaire sur John Coltrane

Presque 50 ans après sa disparition, il était temps de célébrer l'un des plus grands jazzmen de l'histoire qui est décédé d'un cancer alors qu'il n'avait que 40 ans. S'il a laissé une trace indélébile dans l'histoire de la musique, ses apparitions à la radio et à la télévision étaient rares, pour ne pas dire inexistantes. Pour combler ce vide, le réalisateur américain John Scheinfield sortira le 14 avril prochain(1) Chasing Trane, un documentaire multiprimé qui permettra de redécouvrir l'oeuvre et les secrets du saxophoniste.

John Coltrane compte énormément de fans à travers le monde, et parmi eux, beaucoup de célébrités. Nombre d'entre eux ont témoigné leur amour pour l'artiste devant la caméra du réalisateur et on pourra notamment retrouver Santana, Sonny Rollins, le rappeur Common ou encore l'ancien président américain Bill Clinton. Pour interpréter la voix de l'auteur de A Love Supreme, John Scheinfield a fait appel à Denzel Washington, un acteur qu'il qualifie de "force tranquille, à l'image de Coltrane".

(1) Aux États-Unis, pas encore de date de sortie belge connue.