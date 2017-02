Netflix s'offre le prochain Martin Scorsese

Alors que Silence, le dernier film de Martin Scorsese, est toujours dans les salles obscures, voilà que Netflix annonce qu'il financera The Irishman, son prochain projet auquel devraient participer Robert De Niro, Harvey Keitel, Joe Pesci et Al Pacino. Si personne n'est encore en mesure de le confirmer les chiffres d'IndieWire, il se murmure que la plateforme de vidéo à la demande va débourser 105 millions de dollars (99,5 millions d'euros) pour acquérir les droits de diffusion du 25e long métrage du réalisateur américain.

Le film The Irishman, qui marquera la neuvième collaboration entre Scorsese et De Niro, est l'adaptation du livre I Heard You Paint Houses de l'auteur new-yorkais Charles Brandt qui se base sur le témoignage de Frank Sheeran alias The Irishman. Peu de temps avant sa mort, il a avoué à l'écrivain américain qu'il était l'auteur du meurtre de Jimmy Hoffa, le patron du syndicat des camionneurs américains disparu le 30 juillet 1975. Le rôle du tueur sera interprété par Robert De Niro. Le réalisateur de Gangs of New York retrouvera également Harvey Keitel qui avait joué dans Taxi Driver et Joe Pesci qu'il avait déjà dirigé dans Goodfellas. Des négociations sont en cours pour convaincre Al Pacino, pour qui ce serait la première collaboration avec Martin Scorsese, d'incarner Jimmy Hoffa.

Ce film, qui représenterait le plus gros investissement de Netflix dans la production cinématographique, était à la base financé par la société Paramount qui a finalement lâché ce projet vieux de 10 ans, car il serait trop risqué. Cette manne financière permettra une liberté totale à Martin Scorsese.