Natacha Régnier présidera la 8e cérémonie des Magritte du Cinéma

Depuis le prix d'interprétation qu'elle a partagé avec Elodie Bouchez pour le film La Vie rêvée des anges d'Erik Zonca, en mai 1998 à Cannes, l'actrice a tourné notamment avec François Ozon, Michel Gondry ou encore Costa-Gavras. On l'a retrouvée également aux côtés de ses compatriotes Jérémie Rénier (Les Amants criminels) ou François Damiens (Le Petit Spirou) et Olivier Gourmet (Trouble). En 2006, elle est à l'affiche de La Raison du plus faible de et avec Lucas Delvaux, sélectionné à Cannes. Un autre film du réalisateur, 38 témoins (2012), lui vaudra le Magritte de la Meilleure actrice dans un second rôle.

Plus récemment, la comédienne interprétait une juge d'instruction enquêtant sur les Tueries du Brabant dans Tueurs de François Troukens, avec Bouli Lanners, Olivier Gourmet ou encore Lubna Azabal.

Natacha Régnier succède ainsi à Virgnie Effira en tant que maître de cérémonie.

Emilie Dequenne, Cécile de France, Jérémie Renier, Matthias Schoenaerts et François Damiens figurent parmi les nommés pour la prochaine cérémonie des Magritte.