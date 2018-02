Natacha Régnier, maîtresse des Magritte

"J'adore aller vers des univers de cinéastes aussi différents que possible. Dès le départ, j'ai voulu éviter les projets qui me faisaient répéter ce que je connaissais déjà, je préférais découvrir des mondes que je n'avais pas encore eu l'occasion d'habiter." Natacha Régnier mène, depuis une vingtaine d'années, une trajectoire d'actrice riche de curiosité, d'expériences très diverses. Elle utilise volontiers le mot "couleurs" pour désigner la variété de ses rôles. Et sa palette est riche de nuances en grand nombre, passant avec aisance de Chantal Akerman à Michel Gondry, d'Anne Fontaine à Costa-Gavras, de François Ozon à Lucas Belvaux, du cinéma exigent d'un Emmanuel Bourdieu, d'un Eugène Green, au film de genre populaire comme Tueurs ou la série télévisée Marseille, signée Florent Emilio Siri et où elle brille dans une deuxième saison débarquant le 23 février sur Netflix. Ce samedi, Natacha présidera la 8e cérémonie des Magritte du cinéma belge. Un an après avoir "marrainé" les espoirs et quelques années de plus après avoir remis le Magritte du meilleur acteur à Fabrizio Rongione. "Ç...