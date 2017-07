Mostra de Venise: Jane Fonda et Robert Redford recevront un Lion d'or

"Une existence marquée par des passions intenses, vécue sous le signe de l'indépendance de toute forme de conformisme, avec une générosité touchante et vulnérable", a déclaré le directeur de la Mostra, Alberto Barbera en parlant de Jane Fonda. "Tour à tour activiste politique et sociale, sex-symbol, écrivaine, icône féministe (...) mais surtout actrice au succès extraordinaire et au talent hors du commun, Jane Fonda fait partie des principales protagonistes de la scène cinématographique contemporaine".

"Acteur, réalisateur, producteur (...) inspirateur et fondateur de cette brillante expérience cinématographique appelée Sundance: que ce soit devant ou derrière la caméra (...) Robert Redford nous a accompagnés à travers 50 ans d'histoire américaine avec une rigueur, une intelligence et une grâce incomparable", a poursuivi M. Barbera.

Les Lions d'Or seront décernés le 1er septembre aux deux stars avant la projection du film hors compétition "Our souls at Night" du réalisateur Ritesh Batra, avec Jane Fonda et Robert Redford dans les principaux rôles.