Mostra: At Eternity's Gate, bien plus qu'un biopic de van Gogh

La figure de Vincent van Gogh a régulièrement inspiré les cinéastes: après Vincente Minnelli (Lust for Life) et Maurice Pialat (Van Gogh), c'est donc au tour de Julian Schnabel de s'intéresser au peintre, pour un film qui s'écarte judicieusement des chemins convenus du biopic. Le maître néérlandais (Willem Dafoe, mimétique et d'une fragile intens...