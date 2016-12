"Manchester by the sea" en tête pour les prix du syndicat des acteurs

Ce film, sur un homme joué par Casey Affleck qui se retrouve tuteur de son neveu, a été nommé dans quatre catégories: meilleure distribution, meilleur acteur (Casey Affleck), meilleur second rôle (Lucas Hedges) et meilleure actrice (Michelle Williams).

Sont également nommés dans la catégorie de la meilleure distribution --récompense la plus prisée de ces prix--, "Moonlight", sur le passage à l'âge adulte d'un adolescent en pleine guerre de la drogue à Miami, "Les figures de l'ombre", sur trois scientifiques noires méconnues de l'aventure spatiale américaine, "Captain Fantastic" sur le destin tragique d'une famille élevée dans une forêt et "Fences", sur les relations raciales américaines.

Du côté des séries, cinq sont à égalité avec trois nominations chacun: "The Crown" et "Stranger Things" sur Netflix, "Game of Thrones" et "Westworld" sur HBO, et "American Crime Story", sur FX.

Les nominations de la très influente Screen Actors Guild (SAG) suivent de peu celles des Golden Globes lundi. Toutes les deux sont scrutées de près pour tenter de prévoir qui seront les favoris aux Oscars, récompense suprême du cinéma mondial.

Aux Golden Globes, c'est "La La Land" de Damien Chazelle avec Ryan Gosling et Emma Stone qui fait la course en tête avec quatre nominations.