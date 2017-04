Les scandales du Festival de Cannes sous les projecteurs

Depuis 70 ans, le Festival de Cannes trébuche sur un épais et poussiéreux tapis tissé de scandales et controverses. De ses palmarès contestés à ses batailles d'Hernani, la Cinémathèque Française retrace les 26 films les plus controversés qui ont émaillé l'histoire du festival de cinéma le plus médiatisé.