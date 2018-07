Les frères Coen, surprise de la programmation de la Mostra de Venise

The Ballad of Buster Scruggs, un film en six parties de Joel et Ethan Coen dans lequel jouent Tim Blake Nelson, James Franco et Liam Neeson, sera en compétition avec 20 autres films pendant la Mostra qui se déroulera jusqu'au 8 septembre.

Ce sera, avec Les Frères Sisters du Français Jacques Audiard dans lesquels jouent Joaquin Pheonix et Jake Gyllenhaal, l'un des deux westerns présentés à Venise. Comme plusieurs autres oeuvres qui seront montrées au cours du festival, il s'agit d'un film produit par la plateforme de streaming américaine Netflix.

En ouverture de la Mostra sera projeté First Man du réalisateur Damien Chazelle, dont le précédent film La La Land a obtenu six Oscars en 2017. Comme dans La La Land, qui avait lui aussi été présenté à Venise, le Canadien Ryan Gosling tient la vedette dans First Man, une oeuvre racontant plusieurs années de la vie de l'astronaute américain Neil Armstrong.

Hors de la sélection officielle, une quatrième version du classique A Star is Born par Bradley Cooper, qui fait ses débuts derrière la caméra, aura les honneurs du Lido. Cet acteur américain y joue aux côtés de Lady Gaga et tous deux ont également écrit et enregistré de nouvelles chansons pour le film.

L'un des événements les plus attendus sera la projection, hors compétition et en première mondiale, du dernier film d'Orson Welles, The Other Side of the Wind. Commencé en 1970 et inachevé, après des déboires financiers, à la mort du cinéaste en 1985, le film est resté enfermé dans un coffre à Paris pendant des décennies de batailles juridiques.

En mars 2017, Netflix a annoncé avoir acquis les droits en vue de son achèvement, un serpent de mer depuis 40 ans, permettant à son acteur principal, Peter Bogdanovich, de réaliser une promesse faite à Orson Welles avant sa mort. Le film est une satire sur l'Hollywood du passage du cinéma classique à la new wave américaine des années 1970.

Le jury sera présidé cette année par le réalisateur mexicain Guillermo del Toro, dont The Shape of Water avait obtenu le Lion d'or à la Mostra en 2017 avant de triompher aux Oscars en mars.

Un Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière sera en outre attribué au réalisateur canadien David Cronenberg à l'occasion de la 75e Mostra de Venise, avaient annoncé les organisateurs en avril.