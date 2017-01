Les critiques belges ont désigné le film de l'année

Le film "Carol" de Todd Haynes a été choisi comme film de l'année. Il a fallu sept tours pour qu'un vainqueur se dégage. "Carol" est finalement passé devant "Paterson", le film de Jim Jarmusch qui est encore projeté dans les salles.

Les autres nominés étaient: "Hell or High Water" de David Mackenzie, "Frantz" de François Ozon et "Truman" de Cesc Gay.

"Carol" est basé sur le roman "The Price of Salt" publié en 1952 par Patricia Highsmith, sous le pseudonyme Claire Morgan. Il raconte la relation lesbienne entre une jeune vendeuse et une bourgeoise. Les deux actrices principales, Cate Blanchett et Rooney Mara, ont reçu respectivement un Oscar et une palme de la meilleure actrice pour leur jeu.