Le sergent Hartman de Full Metal Jacket est décédé

"1 mètre 65? Jamais vu un tas de merde aussi haut que ça!" Tous les cinéphiles connaissent la légendaire scène d'ouverture de Full Metal Jacket, l'un des douze films de Stanley Kubrick. Aujourd'hui, R. Lee Ermey, qui incarnait le sergent instructeur Hartman dans le film (et pour lequel il fut nommé en tant que meilleur acteur dans un second rôle aux Golden Globes), a rendu l'âme à l'âge de 74 ans.

Ermey était connu pour ses films où il jouait essentiellement des rôles de militaires. Outre Full Metal Jacket, on a pu le retrouver dans Mississipi Burning en tant que maire Tilman, dans le rôle du fondateur de Nike Bill Bowerman dans Prefontaine, ou en tant que Sarge, le chef de l'armée de plastique dans Toy Story.

Si l'acteur était souvent préféré pour des rôles touchant à l'armée, c'est parce qu'il était lui-même militaire. Instructeur dans le corps de Marines à San Diego pendant les années 60, il sera envoyé au Vietnam où il restera plus d'un an. Il deviendra sergent à Okinawa mais sera renvoyé aux USA en 1972 à cause d'une blessure.

Il goûtera au jeu d'acteur alors qu'il était à l'université aux Philippines. Là, il jouera un pilote d'hélicoptère dans Apocalypse Now tout en conseillant Francis Ford Coppola d'un point de vue technique, utilisant sa connaissance de la guerre du Vietnam à son avantage. Il jouera déjà un instructeur des Marines dans The Boys in Company C, avant d'être repéré par Stanley Kubrick pour le rôle du sergent Hartman dans Full Metal Jacket en 1987. Le réalisateur sera d'ailleurs impressionné par le jeu d'Ermey et lui donnera toute sa confiance, l'autorisant à écrire lui-même ses dialogues pour son rôle.

Il figurera dans plus d'une cinquantaine de films dans sa carrière, comme Se7en, Leaving Las Vegas ou The Texas Chainsaw Massacre plus récemment.

Guillaume Scheunders