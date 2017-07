Le remix de Star Wars qui va faire votre journée

Tous les fans de Star Wars connaissent par coeur les effets sonores de la saga. Des bips de R2-D2 au son du sabre laser en passant par les vaisseaux. Tous les bruitages sont à la fois uniques et reconnaissables. Ce qu'on ignorait, c'est qu'assemblés judicieusement, ils pouvaient faire un bon petit morceau électro. La preuve avec le remix qu'a réalisé le youtubeur Eclectic Method. Il était déjà responsable d'une excellente adaptation du Loup de Wall Street. Et ce bien avant celui de Dimitri Vegas et Like Mike. Une vidéo à consommer sans modération.