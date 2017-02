Le prochain film de Terrence Malick se dévoile dans un premier trailer

Le cinéaste américain Terrence Malick fera son retour cet été. Le film Song to Song, qui raconte les aventures tumultueuses de deux couples en quête de succès dans le monde de la musique, sortira le 7 juin prochain dans les salles de cinéma. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le réalisateur de The Tree of Life ou Knight of Cups a su s'entourer sur ce tournage. Un des deux couples sera formé par Michael Fassbender et Natalie Portman tandis que le deuxième sera composé de Rooney Mara et de Ryan Gosling, qui semble apprécier les rôles musicaux après sa prestation dans le remarqué La La Land. Mais ce n'est pas tout puisqu'on annonce aussi les apparitions d'acteurs comme Cate Blanchett, Christian Bale ou encore Benicio Del Toro.

Ce film consacré à l'industrie de la musique pourra également compter sur la participation d'artistes du milieu comme Iggy Pop, Patti Smith, Florence Welsh du groupe Florence & The Machine ou encore les groupes Arcade Fire et Black Lips.