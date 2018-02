Le Palace rouvre ses portes: état des lieux à charge et à décharge

Le Palace occupe toujours le même emplacement sur le boulevard Anspach, en regard de la Bourse (à sa gauche) et de l'AB (à sa droite). Mais l'immeuble classé en aura parcouru, du chemin, avant de toucher au port d'une ouverture si souvent et si longtemps repoussée. L'ex-Pathé Palace, devenu à l'aube des années 2000 propriété de la Communauté française de Belgique (désormais Fédération Wallonie-Bruxelles), ouvrira donc enfin ses portes le 28 de ce mois. Les cinéphiles bruxellois seront attendus en nombre à bord de ce paquebot Art Nouveau tout entier dévolu au 7e art à valeur culturelle ajoutée, au cinéma d'auteur, à l'art et essai mais aussi -nous le verrons- à la fête et à l'éducation. Si ses critiques les plus virulents lui prédisent d'ores et déjà le même sort que le Titanic, ses partisans espèrent de lui qu'il devienne un haut lieu de la capitale, au coeur de ce piétonnier dont les travaux en plein cours donnent encore à ses abords des allures de chantier.

