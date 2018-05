Le Liban à l'honneur au Nova

Le festival porte un titre évoquant le futur. Et donc l'espoir d'un avenir meilleur pour un pays dont nul n'ignore les graves questions qui le hantent et le meurtrissent. Mais l'art qui reflète, l'art qui exprime, l'art qui témoigne et qui interpelle se conjugue bel et bien au présent, tout en conservant la trace d'un passé troublé avec lequel on n'en a -loin de là- pas encore fini. Lebanon - Days of Tomorrow animera l'écran du cinéma Nova, au centre de Bruxelles, durant les mois de mai et de juin. Centré sur le 7e art, il comprend aussi des concerts, des expositions, des rencontres. Avec pour fil rouge ces crises qui ne cessent de fracturer un Liban dont les cinéastes font preuve d'une vitalité extrême, d'une lucidité implacable, et d'un humour salutaire. La quasi-totalité des fictions, documentaires, oeuvres d'animation, courts et longs métrages projetés au Nova dans le cadre du festival a été produite durant les cinq dernières années. C'est dire si les films sont en prise directe sur les réalités libanaises, et par-delà celles d'un Proche-Orient d...