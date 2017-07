[Le film de la semaine] Viceroy's House (Le Dernier Vice-Roi des Indes), de Gurinder Chadha

Une transition plus ardue que prévu, dès lors qu'hindous et musulmans s'opposent bientôt, les violences en résultant, combinées aux impératifs de la realpolitik, débouchant sur la partition programmée du sous-continent indien en deux États, l'Inde et le Pakistan, avec d'importants déplacements de population à la clé...

"L'Histoire est écrite par les vainqueurs", souligne Gurinder Chadha (Bend It Like Beckham) en ouverture de son film. Viceroy's House vient donc en éclairer d'un jour inédit un épisode tragique, dont les répercussions se font toujours sentir à 70 ans de distance. La matière est passionnante, et la reconstitution inspirée. À quoi s'ajoute, venue donner un surcroît de piment à cette fresque historique de grande ampleur, une distribution de haut vol, dominée avec une évidente jubilation par l'impeccable Hugh Bonneville (Downton Abbey). Dommage cependant que la cinéaste britannique d'origine indienne se soit sentie tenue d'y superposer la romance, forcément contrariée, entre Aalia (Huma Qureshi), une jeune musulmane, et Jeet (Manish Dayal), son prétendant hindou, manière sans doute de ramener le récit à sa dimension humaine, mais plus encore appendice prévisible venu le tirer inutilement vers le mélo. Réserve de principe toutefois, ce drame historique à l'ancienne valant tant par sa facture classique que par ses enjeux.